Minister weiht Chemnitzer Premium-Radweg offiziell ein

Sachsens Verkehrsminister Martin Dulig (49, SPD) bei der Premierentour auf dem neuen Chemnitzer Radweg. © SMWA/Kristin Schmidt

Insgesamt 8,9 Kilometer legten Verkehrsminister Martin Dulig (49, SPD) und seine rund 20 Begleiter auf Pedelecs von Sachsens Traditionshersteller Diamant zurück.

Vor der Radtour hatte sich der Minister ein Bild bei "Diamant" in Hartmannsdorf (Landkreis Zwickau) gemacht, sogar selbst Hand bei der Herstellung angelegt: "Diamant ist unser Vorzeigewerk in Sachsen. Mein erstes eigenes Fahrrad war ein Diamant in Mintgrün."

Die Radtour machte halt an aktuellen Vorhaben der Stadt - am künftigen Fahrradparkhaus "Alte Post" sowie dem Radschnellweg Chemnitz-Limbach-Oberfrohna.

"Wir müssen die Infrastruktur so ausbauen, dass erst mal alle ihre gewünschten Verkehrsmittel sicher nutzen können. Deshalb wünsche ich mir, dass wir schneller werden", sagt Dulig. Bis ein Radweg gebaut werde, vergingen im Schnitt acht Jahre.