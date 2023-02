Neue Motoren im Chemnitzer Kraftwerk starten in Probebetrieb

Chemnitz - Kohleausstieg bis 2024 - wie die Eins Energie das schaffen will, schaute sich Sachsens Energieminister Wolfram Günther (49, Grüne ) am Montag im Kraftwerk Nord in Chemnitz an. Am Ende der Gespräche war der Minister zufrieden: "Eins geht den Weg sehr konsequent!"

Besichtigung eines neuen Gasmotors (v.l.): Inbetriebnahmeleiter Lukas Gert, Roland Warner und Wolfram Günther. © Uwe Meinhold

Zuvor zeigten ihm Eins-Chef Roland Warner (59) und der Projektleiter Wärme, Tino Schlemmer (56), den Motor 1 des neuen Motorenkraftwerks. Im März soll der Probebetrieb anlaufen.

"Danach werden die Motoren den Löwenanteil der Strom- und Wärmeversorgung übernehmen", sagt Roland Warner.

Sieben Motoren stehen im HKW Nord, fünf in Altchemnitz. Zusammen erzeugen sie 151 Megawatt Strom und 138 Megawatt Wärme.

Verbrannt wird Erdgas, vor allem aus Norwegen, "aber wir könnten Methan und bis zu 20 Prozent Wasserstoff zusetzen", erklärte der Eins-Chef dem Minister. Die fehlende Energie liefern aktuell zwei Kohleblöcke.

Die werden bald ersetzt durch je 100 Megawatt Wärme aus Gasheizkesseln im HKW Nord und in Altchemnitz plus 25 Megawatt Solar- und Windstrom aus der Region plus 20 Megawatt Power-to-Heat (Wärme durch Strom) plus Müllkraftwerk und Klärschlammverbrennung an der Blankenburgstraße plus Holzheizkraftwerk in Siegmar ab 2025. Gesamtinvestition: rund 420 Millionen Euro.