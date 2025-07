Weinfest, Bryan Adams & Ballonfest: Jetzt fahren mehr Bahnen und Busse!

Chemnitz - Die Kulturhauptstadt-Saison 2025 in Chemnitz läuft auf Hochtouren und jetzt zieht auch der Nahverkehr nach: Zum Weinfest, Bryan-Adams-Show, Sido-Konzert oder Heizhausfest bestellt der Zweckverband Verkehrsverbund Mittelsachsen (ZVMS) zahlreiche Zusatzfahrten bei Bus und Bahn.

Alles in Kürze

Zum Weinfest kann man getrost mit dem öffentlichen Nahverkehr anreisen. © Kristin Schmidt

Finanziert wird das Ganze aus einem Sondertopf des Freistaats Sachsen mit 2,67 Millionen Euro für Zusatzverkehre im Kulturhauptstadtjahr.

Zum Weinfest in Chemnitz (26. Juli bis 17. August) setzt die City-Bahn Chemnitz zusätzliche Fahrten an den Wochenenden ein:

Linie C11 (Chemnitz-Stollberg): fährt samstags/sonntags bis 20 Uhr im Halbstundentakt

Linie C14: ergänzt die Verbindung nach Thalheim ebenfalls im Halbstundentakt am Wochenende

Wer zum Weinfest will, kann das Auto also guten Gewissens stehen lassen - denn Alkohol am Steuer ist nicht nur gefährlich, sondern auch richtig teuer!