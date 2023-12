Pflegearbeiten an sächsischen Gewässern: Achtung bei Wanderungen und Spaziergängen

Chemnitz - Die Landestalsperrenverwaltung Sachsen (LTV) führt derzeit an verschiedenen Flüssen und Stauanlagen in Chemnitz und der Umgebung Pflegearbeiten durch.

Die Baumpflegearbeiten finden unter anderem an der Talsperre Cranzahl statt. (Archivbild) © Uwe Meinhold

Wie die LTV mitteilte, dienen die Pflegearbeiten, die auch im Erzgebirgskreis und in Mittelsachsen durchgeführt werden der Verkehrssicherung und dem Hochwasserschutz.

"Je nach den örtlichen Notwendigkeiten werden einzelne Bäume gefällt oder Kronen eingekürzt sowie Totholz entfernt. So werden beispielsweise an den Talsperren Cranzahl und Saidenbach Bäume aus dem Stauraum entfernt", berichtet eine Sprecherin der Landestalsperrenverwaltung.

Weitere betroffene Gewässer sind die Bobritzsch in Bobritzsch (41 Pflegemaßnahmen), die Freiberger Mulde in Roßwein (23), die Gimmlitz in Lichtenberg (74) und die Zschopau in Flöha (18).

"An der Chemnitz, Würschnitz, Zwönitz, Großen Striegis und Zwicker Mulde werden an verschiedenen Stellen zusätzlich zur Gehölzpflege die Flussprofile freigeschnitten", so die LTV.