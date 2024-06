Chemnitz: So wollen die Parteien das Zentrum sicherer machen

Chemnitz - Wahlkampf-Thema Nummer 1 in Chemnitz ist die Sicherheit. Und das aus gutem Grund: In der jüngsten Kriminal-Statistik für das Jahr 2023 listet die Polizeidirektion Chemnitz für den gesamten Zuständigkeitsbereich mehr als 46.000 Straftaten auf (plus 12 Prozent gegenüber 2022).

Wie will die Kommunalpolitik die Lage in den Griff bekommen? Die Spitzenkandidaten stellen ihre Ansätze vor.

Allein im Stadtgebiet wurden knapp 7500 Straftäter gezählt (plus zwei Prozent gegenüber 2022). Vor allem die Zahlen bei Kindern und Jugendlichen sind deutlich angestiegen, 21 junge Intensivtäter allein in Chemnitz sind polizeibekannt.

"Wir wollen dafür sorgen, dass sich die Menschen generell in Chemnitz sicher fühlen und sicher sind. Deswegen sind wir auch dafür, die Polizeipräsenz auszubauen, dass Menschen bei Bedarf Ansprechpartner in der Nähe haben, die reagieren können. Maßnahmen müssen die Chemnitzer aber auch erreichen, deswegen setzen wir uns zusätzlich für ein Sicherheitsforum ein: ein Gesprächsformat von Stadt und Polizei mit Anwohnern und Händlern."

"Wir wollen den Stadtordnungsdienst stärker mit der Polizei vernetzen, damit diese sich effizienter aufteilen können, um allgemein für Sicherheit zu sorgen. Allerdings muss man da Maß und Mitte halten. Wenn viel Polizei da ist, fragt man sich schnell, was da los ist. Auf der anderen Seite sollte man positives Gedankengut in die Innenstadt hineintragen, indem mehr Veranstaltungen angeboten werden."

Volker Dringenberg (52, AfD) © Härtelpress

"Das wichtigste ist für uns die Aufstockung des Stadtordnungsdienstes, damit er mehr Präsenz auch in den Stadtteilen zeigt und nicht nur in der Innenstadt. Langfristig wollen wir Stadtteil-Wachen als zusätzliche Anlaufstellen einführen. Bei der schon in Planung befindlichen Innenstadtwache wollen wir erst mal sehen, wie diese wirklich ausgestattet ist. Ziel ist einfach, dass die Innenstadt wieder so sicher wird, dass sich die Bevölkerung zu jeder Tag- und Nachtzeit traut, in die Innenstadt zu gehen."