Chemnitzer protestieren gegen geplante Kita-Schließungen

Die Kindertagesstätte "Lupinio" (Neue Straße 2) in Reichenbrand soll bis 2028 geschlossen werden. © Maik Börner

"The same procedure as every year!" Der bekannte Satz aus dem Sketch "Dinner for One" ist wohl jedem ein Begriff. Das Zitat hängt offenbar auch in so manchem Bürozimmer des Rathauses.

In den vergangenen Jahren wurden Kürzungspläne im Kinder-, Jugend- und Familienbereich offenbar auch zur Standardprozedur. Vor allem gegen Jahresende, wenn es um die Absegnung des Doppelhaushalts für die nächsten zwei Jahre geht, kommt der Rotstift zum Vorschein.

Doch bei den Kitas sollte der Rotstift lieber im Kasten gelassen werden. Diese sind weit mehr als bloße Betreuungseinrichtungen – sie sind soziale Ankerpunkte für Familien und Kinder.

Der Wegfall von wohnortnahen Kitas bedeutet längere Anfahrtswege, weniger Flexibilität für berufstätige Eltern und eine geringere Wahlmöglichkeit in der pädagogischen Betreuung. Eltern wollen nicht nur irgendeinen Platz, sie wollen einen, der zu ihren Bedürfnissen und denen ihrer Kinder passt.

Das Argument, es gebe derzeit 1000 freie Kitaplätze, klingt zwar auf den ersten Blick plausibel, greift jedoch zu kurz. Es ignoriert, dass Geburtenzahlen schwanken. An der Zukunft unserer Kinder zu sparen, ist der falsche Weg.