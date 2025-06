Chemnitzer Rathaus verbietet Auftritt von Rechtsextremist Sellner

Die Sitzung darf nicht im Beratungsraums des Rathauses stattfinden. © Kristin Schmidt

Bereits im Vorfeld hatte es heftige politische Proteste gegeben: Linke und SPD kritisierten die Einladung deutlich. Auch CDU und FDP hatten sich für eine klare Haltung der Stadt ausgesprochen und auf das Hausrecht des Oberbürgermeisters verwiesen.

Sellner ist in Chemnitz kein Unbekannter. In der Vergangenheit trat er mehrfach in der Stadt auf – meist im "Zentrum" der Identitären Bewegung in der Schönauer Edisonstraße, das der Szene bundesweit als Treffpunkt gilt.

Für den 4. Juli haben die Gruppierungen "Aufstehen gegen Rassismus" und "Chemnitz verbindet" bereits zu einer Kundgebung vor dem Rathaus aufgerufen.