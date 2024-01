Chemnitzer Stadträte fordern Informations-Stele zu Brechts "Lobgedichten"

Chemnitz - Die in Stein gemeißelten "Lobgedichte" von Bertolt Brecht in Chemnitz sollen wieder strahlen - aber bitte nicht unkommentiert.

Die Informationen über das Kunstwerk und seine Entstehung sollen in deutscher und englischer Sprache zu lesen sein. "So wird 'Eastern State of Mind' für die Gäste der Kulturhauptstadt an diesem Ort besonders nachvollziehbar."