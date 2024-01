Chemnitzer Stadtratswahl: Mit diesen Themen wollen die Parteien 2024 punkten

Chemnitz ist ins Kommunalwahljahr 2024 gestartet. © Kristin Schmidt

Besonders richtungsweisend: Am 9. Juni wählt Chemnitz nach fünf Jahren einen neuen Stadtrat. Ortschaftsratswahlen stehen gleichzeitig in Einsiedel, Euba, Grüna, Klaffenbach, Kleinolbersdorf-Altenhain, Mittelbach, Röhrsdorf und Wittgensdorf an.

Im aktuellen Stadtrat sitzen seit 2019 insgesamt sieben Fraktionen und zwei fraktionslose Stadträte. Zehn öffentliche Stadtratssitzungen gab es im vergangenen Jahr.

Doch was bieten uns die Parteien in ihren Programmen an? Welche Schwerpunkte werden gesetzt? Im Moment sind unsere Kommunalpolitiker in der Beschlussphase ihrer Wahlprogramme.

Eckpunkte haben sie uns bereits verraten - mit diesen Themen wollen sie in den nächsten Monaten punkten.