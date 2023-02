Chemnitzer Vereine stinksauer: Stadt lässt Sporthallen-Bauten platzen

Chemnitz - Der Entwurf für die städtische Finanzplanung bis 2024 enthält bittere Pillen für Chemnitzer Freizeitsportler. Dringend benötigte Turnhallen tauchen in den Haushaltsplanungen der Verwaltung nicht auf. In Wittgensdorf und Grüna wollen Sportler gegen die Streichung ankämpfen.

Viele Menschen - winzige Turnhalle. Grünaer sammeln sich, um den den versprochenen Neubau einzufordern. © Maik Börner

Die Wittgensdorfer warten seit 2007 auf Ersatz für die damals abgerissene Zweifeldhalle. "Mittlerweile sind im Ort schon Handball- und Tischtennisverein weggebrochen, die Behindertensportler haben keine Trainingsstätte", zählt Jana Gora (45) auf.

"Kinder müssen zum Fußball nach Röhrsdorf gefahren werden. Vor zwei Jahren waren schon 1,2 Millionen Euro eingeplant. Wir verstehen nicht, wo das Geld hin ist", Gora weiter, die sich seit Jahren in Ortschaftsrat und Schulförderverein für die Halle einsetzt.

Die Bürger baten Sachsens Kultusminister Christian Piwarz (47, CDU) beim jüngsten Chemnitzbesuch um Hilfe. "Er versprach, das Thema in der Landesregierung weiterzugeben", so Gora.

In Grüna trommelt der größte Handballverein der Stadt gegen die Streichung des Neubaus, der ursprünglich schon vor der Eingemeindung des Ortes 1999 geplant war. Vorsitzende Fanny Schaal (45) will in den nächsten Tagen einen Protestbrief mit Unterschriften an Stadträte und zuständige Bürgermeister schicken.