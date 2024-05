Dafür machen Frauen in Chemnitz Politik

Chemnitz - Frauen werden in der Politik häufig unterschätzt - auch in Chemnitz. Dabei ist ihre Meinung genauso wichtig wie die ihrer männlichen Kollegen. Im Frauenzentrum Lila Villa (Kaßbergstraße 22) stellten sich Kandidatinnen für die anstehende Kommunalwahl am 9. Juni einem Speed-Dating. Statt um weiche Knie ging's um harte Fakten.