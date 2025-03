Finanz-Showdown im Chemnitzer Rathaus: Das sind die Top 10 der Entscheidungen

Chemnitz - Die fetten Zeiten sind auch in Chemnitz vorbei, das ist seit Monaten klar. Am heutigen Mittwoch und am morgigen Donnerstag stellt der Stadtrat in einer wohl zweitägigen Marathon-Sitzung die Weichen für die Chemnitzer Finanzpolitik der nächsten beiden Jahre. Zur Debatte stehen der Rekordhaushalt 2025/2026 und die vom Rathaus erarbeitete Streichliste, die zusätzliche Einsparungen bringen soll.