11.03.2025 18:11 660 Finanz-Showdown im Rathaus! Chemnitzer OB rechnet mit extrem langer Sitzung

Die große Haushaltsdebatte startet am morgigen Mittwoch im Chemnitzer Rathaus. Notfalls geht's am Donnerstag weiter, kündigt der OB an.

Von Raik Bartnik

Chemnitz - Kondition gefordert: Dem Stadtrat in Chemnitz steht mit der Haushaltsdebatte am morgigen Mittwoch ein Marathon bevor. Sowohl das umstrittene Sparpaket von 58 Maßnahmen als auch die Haushaltsvorlage selbst stehen auf der Tagesordnung. OB Sven Schulze (53, SPD) rechnet am Donnerstag mit einem zweiten "Haushalts-Tag" in der Stadtratsdebatte. © Ralph Kunz "Die Konsolidierungsliste wird zunächst Punkt für Punkt absteigend nach dem Einsparpotenzial abgestimmt", sagte OB Sven Schulze (53, SPD). "Wenn wir zeitlich länger brauchen, setzen wir am Mittwoch fort." Das hänge vor allem davon ab, "wie lange wir sinnvolle Entscheidungen treffen können. Die Stadträte arbeiten ehrenamtlich." Er rechne nicht damit, bei allen Punkten Zustimmung zu bekommen. Unter dem Strich wolle die Stadtspitze aber mindestens 20 Millionen Euro zusammenbekommen, die dann in den Haushalt eingerechnet werden. Chemnitz Politik Gericht zwingt Sparkasse Chemnitz: Konto für Rechtsextreme - ob sie will oder nicht! Der Etat hat einen Gesamtumfang von rund einer Milliarde Euro. Dafür lägen bereits jetzt 68 Änderungsanträge auf dem Tisch, so Schulze. "Da wird bis zur Sitzung noch etwas dazukommen." Beginn ist am morgigen Mittwoch im Stadtverordnetensaal um 14 Uhr. TAG24 ist live dabei!

