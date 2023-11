Findet das Kosmos nächstes Jahr statt? Stadt Chemnitz teilt Entscheidung mit

Das Kosmos-Festival ist eines der größten Veranstaltungen in Chemnitz. © Kristin Schmidt

Oberbürgermeister Sven Schulze (52, SPD) und das Kernteam der Veranstalter aus CWE und Kulturhauptstadt-GmbH haben vor Journalisten den symbolischen Startschuss für die Vorbereitungsphase gegeben. Am 8. Juni 2024 soll die Neuauflage des bunten Straßenfestivals stattfinden.

"Eigentlich wissen wir es seit letzter Woche, dass wir es durchführen können", freut sich das Stadtoberhaupt. "Wir haben seit Monaten eine riesige Nachfrage, mussten daraufhin erst die finanziellen und personellen Rahmenbedingungen finden."

Das letzte Kosmos-Festival hatte es in Chemnitz 2022 gegeben, etwa 50.000 Besucher aus ganz Deutschland waren in die Stadt gekommen. "An dieser sehr erfolgreichen Veranstaltung orientieren wir uns auch im nächsten Jahr", kündigte die derzeitige CWE-Chefin Simone Kalew (61) an. "Neben dem Kernteam werden über 100 Akteure in die Organisation mit einbezogen."

"Es soll ein modernes Stadtfest werden, in dem wir uns aktuellen gesellschaftlichen Themen widmen", ergänzt Frank Schönfeld von der Kulturhauptstadt GmbH. "Danach suchen wir auch die Künstler aus, die auftreten. Headliner in dem Sinne wird es nicht geben."