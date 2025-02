Fühlt sich unter Druck: BSW hält Ämter-Umzug für überstürzt

Chemnitz - Der geplante Umzug mehrerer Ämter in das Kaufhof-Gebäude am Chemnitzer Markt schlägt weiterhin hohe Wellen.

Das Chemnitzer BSW (Jeanette Wilfert und Dietmar Holz) geht auf Konfrontation zu OB Sven Schulze (53, SPD). © Kristin Schmidt

Das BSW im Stadtrat hat seine Kritik bekräftigt und bezweifelt "die Rechtmäßigkeit des Verfahrens". Man halte "den Vorgang für überstürzt und von Beginn an in der Ergebnisqualität für kanalisiert.

Wir fühlten uns unter Druck gesetzt", heißt es in einer Pressemitteilung. Die Fraktion legte OB Sven Schulze (53, SPD) einen Katalog von elf Fragen zur Beantwortung vor. Unter anderem fordert das BSW eine Stellungnahme zur "Eile des Verfahrens" und zur nicht ermöglichten Akteneinsicht.

Der Stadtrat hatte vor gut einer Woche in geheimer Sitzung die Wunschpläne der Stadt gebilligt, die Ämter aus dem Moritzhof und der "Alten Post" nach dem Ende des Mietvertrages 2027 in die größtenteils leer stehende Galeria Kaufhof am Markt umzusiedeln.