Für Demokratie, gegen Rechtsextremismus: Über 2000 Menschen am Chemnitzer Neumarkt

Vor dem Chemnitzer Rathaus findet am heutigen Mittwochabend eine Demo statt. © Ralph Kunz

Viele Menschen werden um 18 Uhr vor dem Chemnitzer Rathaus erwartet. Das Bündnis "Chemnitz für Menschlichkeit" und der Bürgerverein FUER CHEMNITZ e.V. rufen zu einer Demo auf.

Zusammen mit zahlreichen Bürgern wollen sie ein Zeichen setzen: "für Toleranz, für ein friedliches Miteinander der Menschen, für Respekt, Freiheit und vor allem unsere Demokratie."

Hintergrund der Protest-Aktion sind die Landtagswahlen in Sachsen, die im September stattfinden. "Das Wahlrecht ist das wertvollste, was wir in unserer Demokratie haben. Mit dem Wahlrecht haben wir auch eine Verantwortung", so der Veranstalter.

Vor allem habe der Wähler eine Verantwortung für die mehr als 20 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund. Zuletzt lösten Berichte über Vertreibungs-Pläne der AfD emotionale Debatten aus. Mit der Demo am heutigen Mittwoch wollen die Veranstalter ein Zeichen gegen die AfD setzen.

Auch Oberbürgermeister Sven Schulze (52, SPD) wird bei dem Protest dabei sein. Renate Aris, eine der letzten noch lebenden jüdischen Zeitzeugen des Holocausts aus Sachsen, wird ebenso teilnehmen. Die Demo ist bis 19.30 Uhr geplant.