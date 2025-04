Geplanter Aldi-Umzug in Chemnitz: Stadtrat vertagt Entscheidung

Chemnitz - Zieht Aldi in Chemnitz wirklich von Schönau nach Siegmar?

Noch ist der Aldi-Markt neben dem Leitermann-Baumarkt in Schönau. © Sven Gleisberg

Der zuständige Stadtratsausschuss hat seine Entscheidung über einen 1000-Quadratmeter-Neubau nahe dem Bahnhof Siegmar vertagt.

Der Discounter will das denkmalgeschützte Haus der ehemaligen Sparkasse abreißen und einen neuen Markt hochziehen.

In der Vorlage heißt es, Aldi gebe dafür den Markt an der Zwickauer Straße in Schönau ab. Nach eigener Aussage hat sich das Unternehmen aber noch gar nicht endgültig festgelegt.