Härterer Sparkurs fürs Chemnitzer Rathaus: Folgt die Haushaltssperre für alle Ämter?

Chemnitz - Chemnitz muss nächstes Jahr den Gürtel noch enger schnallen: Finanzbürgermeister Ralph Burghart (53, CDU) plant ab Januar 2024 eine Ausweitung der Haushaltssperre. Das hat der Kämmerer jetzt allen Stadtratsfraktionen in einem internen Schreiben mitgeteilt. Betroffen davon sind dann wohl alle Ämter.

Im laufenden Haushalt 2023/24 ist die finanzielle Decke in Chemnitz bereits an allen Seiten zu kurz, die Landesdirektion als kommunale Aufsichtsbehörde hatte dem Finanzbürgermeister einige Hausaufgaben aufgegeben. Eine Genehmigung gab es nur unter der Bedingung, dass die Basis für einen ausgeglichenen Haushalt jederzeit erhalten bleibt.

Bringt der Tarifabschluss im Öffentlichen Dienst den Stadthaushalt jetzt noch tiefer in die roten Zahlen? Kämmerer Burghart befürchtet, dass das bereits klaffende Loch im Etat von 63 Millionen Euro dadurch noch deutlich größer wird.

Offiziell teilt das Rathaus auf TAG24 -Anfrage mit, dass "wie in diesem auch im kommenden Jahr Bereiche des Haushalts vorsorglich gesperrt werden sollen". Bevor die Öffentlichkeit darüber informiert wird, will der Bürgermeister im Ältestenrat (als Gremium der Fraktionsspitzen) seine Pläne offiziell ankündigen.

Stadtkämmerer Ralph Burghart (53, CDU) will die Haushaltssperre ausweiten. © Kristin Schmidt

"Genau für solche Szenarien sieht die kommunale Haushaltsverordnung in Sachsen Haushaltssperren vor", erklärt André Zötzsche, Experte für öffentliche Finanzen an der Fachhochschule Meißen. "In der Regel ist davon die Umsetzung zukünftiger Projekte betroffen. Bei bereits beschlossenen oder vertraglich geregelten Vorhaben läuft eine Stadt ansonsten Gefahr, dass sie ihren Aufgaben nicht mehr nachkommt. Dies wäre rechtswidrig."

Wo genau der Rotstift angesetzt werden soll, ist noch nicht beschlossen. Finanzbürgermeister Burghart plant offenbar sowohl pauschale Beschränkungen als auch ämterspezifische Sperren. "Die Maßnahme hat aber keine Auswirkungen auf wichtige Projekte, wie zum Beispiel die Kinder- und Jugendarbeit."

Jugendclubs wie B-Plan, Punkt West oder LP2 waren im Tauziehen um die Finanzierung der Jugendhilfe im Oktober nur haarscharf einer Schließung entgangen.