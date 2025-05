Immer mehr arme Kinder in Chemnitz

Chemnitz - Die Kinderarmut in Chemnitz ist weiter gewachsen: Ob Schulessen, ein neuer Ranzen oder Klassenfahrten - viele scheinbar selbstverständliche Dinge werden in Familien zur finanziellen Herausforderung.

Die Ausstattung von Schulanfängern wird für viele Eltern in Chemnitz zur finanziellen Belastung. © Kristin Schmidt

Fast 24.000 Anträge auf Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket wurden 2024 bei der Stadtverwaltung bewilligt. Das waren rund 1500 mehr als im Vorjahr. Die Zahl teilte Sozialbürgermeisterin Dagmar Ruscheinsky (65, parteilos) auf Anfrage der Linken mit.



Besonders gestiegen ist demnach der Bedarf an Unterstützung, um Schulmaterialien kaufen zu können: In diesem Bereich stieg die Zahl der bewilligten Anträge gegenüber 2018 um mehr als ein Drittel auf 7 326. Zuschüsse fürs Mittagessen in Kita und Schule erhielten 7 251 Kinder. Ein Anstieg um 30 Prozent gegenüber 2018.