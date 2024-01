Millionen aus Brüssel: "Chemnitz nutzt seine Chancen an EU-Fördertöpfen"

Fördermillionen fließen weiter: Die EU bezahlte auch für die Sanierung der Bazillenröhre. © Ralph Kunz

Weil dem Politiker auch die Entwicklung der Altchemnitzer Industriebrachen am Herzen liegt, erfragte er die genauen Fördersummen. So fließen bis 2027 an ESF-Mitteln (Bildung und Integration) 2,2 Millionen Euro in die Innenstadt und 735.000 Euro nach Chemnitz-Süd.

An EFRE-Mitteln (Regionalentwicklung, Bauen) winken dem Zentrum 8,0 Mio. Euro, der Zwickauer Straße 2,6 und Altchemnitz 1,6 Millionen Euro. Dazu 255.000 Euro für die Entwicklung dreier Brachen. "Chemnitz nutzt seine Chancen an EU-Fördertöpfen", lobt Thomas Scherzberg.

Schon zuvor sahnte Chemnitz viel Geld aus Brüssel ab. 13,9 Millionen gab es für 22 Stadtteilvorhaben zu den Themen Bildung, soziale Eingliederung und Arbeit. 13,3 Millionen Euro förderten 18 Vorhaben der CO₂-Minderung und Armutsbekämpfung.