Musikschul-Lehrer sollen ab 2025 in Chemnitz fest angestellt werden

Mit der Musikschule schmückt sich Chemnitz gern. Geld für feste Stellen sparte sich die Stadt in der Vergangenheit. © Uwe Meinhold

Den genauen Stand der Dinge wollte jetzt die BSW-Fraktion wissen. Die Neulinge im Stadtrat stellten ihre erste Anfrage an die Verwaltung und baten um Auskunft zur Überleitung der Honorarbeschäftigten in rechtskonforme Verträge.

"Das Thema ist uns wichtig und hatte uns schon vor der Wahl beschäftigt", so Fraktions-Chefin Jeannette Wilfer (34).

In seiner Antwort kündigte Bürgermeister Ralph Burghart (55, CDU) an, dass dem Stadtrat bei der nächsten Sitzung am 25. September ein konkreter Vorschlag "mit diversen Beschäftigungsformen" zur Beschlussfassung vorgelegt wird.