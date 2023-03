Nachtschicht beim heutigen Chemnitzer Stadtrat? 108 Änderungswünsche für städtischen Haushalt

Chemnitz - In einer Mammutsitzung will der Chemnitzer Stadtrat am heutigen Mittwoch den städtischen Haushalt für 2023 und 2024 beschließen.

Im Chemnitzer Rathaus wird am heutigen Mittwoch über den städtischen Haushalt für 2023 und 2024 gesprochen. © Maik Börner

Zum Entwurf der Verwaltung sind bis Dienstagnachmittag 108 Änderungswünsche der Parteien eingegangen, die sich auf mehr als 20 Millionen Euro summieren. Verhandelt wird wahrscheinlich bis spät in die Nacht.

Auf der Wunschliste der Fraktionen finden sich viele Projekte, die schon seit Jahren umgesetzt werden sollten. Wie die Sanierung des Tropenhauses im Botanischen Garten, für die CDU, Linke, Grüne, SPD, FDP dieses Jahr 50.000 Euro Eigenmittel bereitstellen wollen.

Dieselben Fraktionen wollen 2023 und 2024 jeweils 60.000 Euro für Spielgeräte für Kitas und 25.000 Euro jährlich für die Wiedereinführung des kostenlosen Eintritts in Museen am 1. Freitag im Monat lockermachen. Je 125.000 Euro sollen 2023 und 2024 in einen Baukostenzuschuss an den Förderverein des Tierparks fließen.

Die FDP will für überregionale Weihnachtmarkt-Werbung pro Jahr 30.000 Euro ausgeben, die SPD 25.000 Euro für die Wiedereröffnung der Stadtbadsauna. 150.000 Euro Planungsmittel für die Straßenbahntrasse in Richtung Zeisigwald wollen 2024 Grüne und SPD bereitstellen, die CDU 1,5 Millionen Euro für den Bau einer Mehrzweckhalle in Euba 2024.