Chemnitzer soll nach Serbien abgeschoben werden: Innenminister unterbricht Abschiebung!

Chemnitz/Dresden - Im Fall Robert Azirovic (31) überschlagen sich aktuell die Ereignisse. Überraschend soll der Chemnitzer noch am heutigen Montagmittag nach Serbien abgeschoben werden . Dagegen kämpft die Grünen-Vorsitzende Coretta Storz (38) mit aller Macht. Die Grünen in Dresden hingegen halten die Füße offiziell still.

Angeblich sorgte dafür die Landesdirektion Sachsen, eine mittlere Landesbehörde. Am Freitag wurde Robert Azirovic zur Anpassung von Dokumenten ins Ausländeramt eingeladen. Offenbar eine Falle. Zwei Polizisten verhafteten ihn, brachten Robert in die Abschiebehaft nach Dresden .

So lebte er 30 Jahre geduldet in Deutschland. Er machte seinen Schulabschluss, eine Ausbildung zum Masseur, durfte aber nie arbeiten. Kürzlich tauchte nun doch eine Geburtsurkunde auf - möglicherweise der Anlass, ihn abzuschieben.

Robert Azirovic (31) soll noch am Montag abgeschoben werden. © privat

Gegen diese Maßnahme protestierten sowohl der Sächsische Flüchtlingsrat als auch die Chemnitzer Grünen - dort ist Robert Azirovic Mitglied. Dort empört sich Coretta Storz über die Behördenmaßnahme:

"Robert ist seit 30 Jahren in der Stadt und damit Chemnitzer. Diese Abschiebung ist unlogisch und unmenschlich."

Am Sonntagabend protestierten rund 200 Chemnitzer am Wall gegen die Abschiebung. Doch am Montagmorgen wurde der Chemnitzer in der Haft geweckt und zum Flieger nach Frankfurt gekarrt. Zum Flug in ein Land Serbien, das Robert Azirovic noch nie gesehen hat, dessen Sprache er nicht spricht.

Coretta Storz erfuhr davon in der Nacht und ist "geschockt". Sie sagt: "Ich probiere alles, was in meiner Macht steht, um den Flug zu verhindern." Die für Montag um 17 Uhr geplante Demo für Robert in Dresden bleibt bestehen, wurde aber von der Abschiebehaft zur Staatskanzlei verlegt.

Derweil wird die Abschiebung des Chemnitzer Grünen auch zum Politikum. Zuständig ist das CDU-geführte Innenministerium. Das von den Grünen geleitete Justizministerium in Dresden sieht sich nicht zuständig, will offiziell nicht eingreifen.