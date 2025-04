Neuer Baubürgermeister für Chemnitz gesucht

Wer wird Nachfolger von Michael Stötzer (52, Grüne)? Das Rathaus hat die Stelle des Baubürgermeisters ausgeschrieben. © Sven Gleisberg

Nachdem Amtsinhaber Michael Stötzer (52, Grüne) Ende Februar überraschend seinen Rückzug zum 31. August angekündigt hatte, ist jetzt offiziell die Nachfolge ausgeschrieben. Laut Rathaus will sich Stötzer, der bis 2029 gewählt war, "neuen beruflichen Herausforderungen" stellen.

Jetzt wird ein neuer Kopf fürs Dezernat Stadtentwicklung und Bau gesucht - mit ordentlich Verantwortung: Hoch- und Tiefbau, Verkehrsplanung, Stadtgrün und Stadtentwicklung - alles landet auf dem Tisch des zukünftigen Baubürgermeisters.

Die Anforderungen sind klar: Gesucht wird eine Führungspersönlichkeit mit abgeschlossenem Hochschulstudium in Bauingenieurwesen, Verkehrsplanung, Architektur oder einem verwandten Bereich - plus mehrjährige Leitungserfahrung in Verwaltung oder Wirtschaft.