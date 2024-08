Parkplätze statt Bäume: Grüne und Anwohner in Chemnitz auf der Palme

Chemnitz - Zoff um bedrohtes Grün am nördlichen Sonnenberg in Chemnitz: Die Sächsische Wohnungsgenossenschaft (SWG) modernisiert an der Heinrich-Schütz-Straße 100 mehrere Wohnblöcke. Dazu gehören 16 neue Parkplätze - für sie sollen zwei alte Bäume im Hof weichen.