Vier Jahre nach dem Beschluss: Nur diese Chemnitzer Schulsportplätze sind öffentlich nutzbar

Chemnitz - Schulsportplätze sollen in Chemnitz am Nachmittag öffentlich genutzt werden können.

In der Jakobstraße weist ein Schild darauf hin, zu welchen Zeiten der Schulsportplatz öffentlich genutzt werden darf. © Kristin Schmidt

Den Auftrag, nach Möglichkeiten dafür zu suchen, gab der Stadtrat bereits 2020 an die Verwaltung. Gelungen ist das bisher an nur zwei Orten im Stadtgebiet: auf dem Sonnenberg und in Rottluff.

"Aktuell sind Sportplätze an der Grundschule Südlicher Sonnenberg und am Auslagerungsobjekt Jugendweg 1a für eine öffentliche Nutzung zugänglich", so Stadtsprecher Matthias Nowak (55) auf TAG24-Anfrage.

Das angedachte Konzept soll trotz Schwierigkeiten bei den nötigen Absprachen über Zuständigkeiten weiterverfolgt werden.