Wahl-Analyse für Chemnitz: Hier holte die AfD die meisten Stimmen

Chemnitz - Die Würfel sind gefallen: Am Sonntag hat Chemnitz einen neuen Stadtrat gewählt. Dabei sahnte die AfD ordentlich ab, holte in 25 von 39 Stadtteilen die meisten Stimmen. Spannend war auch der Wahlerfolg der Wagenknecht-Partei. Aus dem Stand holte sie satte 15 Prozent.

"Am Ende wird es so sein, dass die Bekanntheit von Sahra Wagenknecht einfach kommunal durchgeschlagen hat", meint Weiser.

In Chemnitz-Mittelbach holte die AfD die meisten Stimmen. © Maik Börner

Fakt ist: Die AfD holte in 25 von 39 Stadtteilen die meisten Stimmen. In den restlichen 14 Stadtteilen dominiert dagegen die CDU.

Am höchsten lag der AfD-Anteil mit 32 Prozent im Stadtteil Mittelbach, dicht gefolgt von Chemnitz-Harthau mit 31 Prozent.



Interessant: Je weiter die Stadtteile von der Innenstadt entfernt sind, desto höher die AfD-Werte. Andersrum verhält es sich mit den Linken. Im Innenstadtbereich sahnt die Partei am meisten ab, am Rand deutlich weniger.



Dieses Phänomen sei bei Wahlen häufig zu beobachten, sagt Ulrich Weiser. "Es ist schon immer so gewesen, dass die Kernstadt tendenziell anders gewählt hat als der Stadtrand." Das liege daran, dass das Zentrum und der Stadtrand sozial anders zusammengesetzt sind.