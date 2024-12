08.12.2024 17:43 Wieder Warnstreiks bei VW in Sachsen

Am Montag kommen am VW-Firmensitz in Wolfsburg wieder Geschäftsleitung und IG Metall zu Tarifgesprächen zusammen. An den Standorten in Sachsen wird gestreikt.

Von Markus Griese

Zwickau - Am Montag kommen am Volkswagen-Firmensitz in Wolfsburg wieder Geschäftsleitung und IG Metall zu Tarifgesprächen zusammen. Mit Warnstreiks wie hier am Chemnitzer Motorenwerk wollen die VW-Mitarbeiter Stärke zeigen. © Harry Härtel Parallel dazu soll es an neun von zehn Standorten - auch in Zwickau, Chemnitz und Dresden - Warnstreiks geben. In den sächsischen Werken arbeiten zusammen etwa 10.000 Beschäftigte. Bereits am 2. Dezember traten die Mitarbeitenden in den Ausstand. Wegen der schwierigen Absatzlage gerade bei E-Autos möchte der VW-Vorstand drei Werke schließen, die Mitarbeiterzahl insgesamt reduzieren und die Löhne um zehn Prozent kürzen. Die Gewerkschaft hat dagegen massiven Widerstand angekündigt. Eine Einigung am Montag gilt als sehr unwahrscheinlich.

Titelfoto: Harry Härtel