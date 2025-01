Wofür gibt Chemnitz 2025/26 Geld aus? Haushalt-Einigung auf März verschoben

Chemnitz - Der neue Stadthaushalt 2025/26 rückt in immer weitere Ferne. Oberbürgermeister Sven Schulze (53, SPD) kündigte im Ältestenrat an, das Thema jetzt erst im März auf die Tagesordnung im Chemnitzer Stadtrat zu setzen: "Zum einen haben die Stadträte damit mehr Zeit zur Beratung in und zwischen den Fraktionen", so Rathaus-Sprecher Matthias Nowak (55). Außerdem erwarte man bis dahin mehr Klarheit zur sächsischen Finanzpolitik.