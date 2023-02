Erzgebirgs-Stadtrat spricht Klartext: "Chemnitzer Innenstadt ist zur No-go-Area geworden!"

"Das ist jetzt undenkbar. Die Innenstadt von Chemnitz ist eine No-go-Area geworden - insbesondere am Abend oder gar in den Nachtstunden", analysiert der 41-Jährige knallhart.

Andrä, der bis 2015 für die SPD im Auer Stadtrat saß, studierte und arbeitete viele Jahre in Chemnitz . Früher, so sagt er, war er auch am Abend viel unterwegs gewesen.

Stadtrat Klaus Bartl (72, Linke) spricht sich gegen härtere Strafen aus. Er setzt viel mehr auf die Arbeit von Streetworkern. © Uwe Meinhold

Linken-Stadtrat Klaus Bartl (72) sieht das anders: "Es ist ein zigfach widerlegter Irrglaube, härtere Strafen brächten mehr Sicherheit."

Bartl verweist dabei auf die USA, die Anfang der 1970er-Jahre ihre Strafen erhöht hätten und die Gewaltkriminalität dennoch nicht abgenommen habe.

Zudem drohe den Tätern in Deutschland bereits eine empfindliche Strafe, so Bartl. Das Strafgesetz sieht vor, dass bei einer Attacke "mittels einer Waffe oder eines anderen gefährlichen Werkzeugs" der Täter mindestens für sechs Monate hinter Gitter muss.

Die Linken wollen Kriminalität daher nicht mit härteren Strafen, sondern unter anderem mit Streetworkern verhindern und damit an den Ursachen ansetzen.

Denn viele junge Menschen in der Problemzone "Am Wall" in Chemnitz hätten mit Perspektivlosigkeit zu kämpfen, auch eine fehlende Integration in die Gesellschaft sei ein Thema. Streetworker sollen daher auf die jungen Menschen zugehen und ihnen Hilfe anbieten.