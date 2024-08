Der Trainer und sein Kapitän: Rodrigo Pastore (r.) und Jonas Richter sind seit Jahren bei den Niners ein erfolgreiches Gespann. © IMAGO/Alexander Trienitz

TAG24: Am 9. Juni hat sich das Team in der Messe von den Fans verabschiedet. Wie haben Sie die Zeit seitdem verbracht?

Richter: "Zwei Wochen Urlaub. Raus aus Deutschland, ab in die Toskana, an den Gardasee, weit weg vom Basketball. Europe-Cup-Sieg, BBL-Halbfinale, Rathaus-Empfang - Wahnsinn, was wir erreicht und erlebt haben. Daran denkst du, wenn du zur Ruhe kommst. Nach dem Urlaub habe ich an meiner Bachelor-Arbeit gearbeitet. Ich liege in den letzten Zügen. Nach vier Wochen Pause ging es zurück in die Trainingshalle."

TAG24: Die Messlatte liegt hoch, die Erwartungen der Fans werden nicht kleiner …

Richter: "Ich bin keiner, der zu lange in Erinnerung schwelgt. Ich habe meinen Fokus bereits auf das neue Spieljahr gerichtet. Wir trainieren seit Donnerstag mit kompletter Mannschaft. Wir müssen uns jetzt schnell kennenlernen und zueinander finden. Ich bin sehr, sehr positiv."