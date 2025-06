Dresden, Zürich, Tokio: Heß freut sich auf die nächsten Höhepunkte!

Die Qualifikation für die Leichtathletik-WM Mitte September in Tokio hat Dreispringer Max Heß (28) zu "99,9 Prozent" sicher, verrät der Chemnitzer.

Von Olaf Morgenstern

Chemnitz - Die Qualifikation für die Leichtathletik-WM Mitte September in Tokio hat Dreispringer Max Heß (28) nach seinen Erfolgen in der Olympia-Saison und in der Halle zu "99,9 Prozent" sicher, verrät der Chemnitzer.

Max Heß (28) ist im wahrsten Sinne des Wortes auf dem Sprung - erst nach Dresden, dann nach Zürich und schließlich nach Tokio. © imago/Beautiful Sports Aktuell sammelt Heß trotzdem fleißig Qualifikationspunkte - für das Diamond-League-Finale, das am letzten August-Wochenende in Zürich ausgetragen wird. Die Diamond League ist für die Athleten nicht nur sportlich, sondern auch finanziell extrem lukrativ. Allein in Zürich liegen die Preisgelder zwischen 60.000 (circa 51.700 Euro) und 100.000 US-Dollar (circa 86.100 Euro) - pro Disziplin! Heß ist gut in die Diamond-League-Serie gestartet. In Oslo sprang er mit Windunterstützung 16,96 Meter - Platz drei. In Paris landete er mit 16,85 Metern auf Rang sechs. Chemnitz Regionalsport Hüft-OP statt Medaille! Pauline Schäfer verpasst Heim-EM in Leipzig Chemnitz Regionalsport Chemnitzer Max Heß fehlen bei WM in China zwölf Zentimeter zum Glück! "In beiden Wettbewerben war viel Richtiges dabei. Das Problem waren die wechselnden Winde. Dadurch fehlte die Konstanz im Anlauf. Ich brauchte zwei, drei Versuche, um in den Wettkampf zu kommen", berichtet der 28-Jährige.

Am 11. Juli duellieren sich die weltbesten Dreispringer in Monaco