Nach Sanierung in Eigenregie: Stadt Chemnitz nimmt Sportlern den Rasen weg

Chemnitz - Ein Vereinsbeben erschüttert den Chemnitzer Amateurfußball: Der TSV Germania Chemnitz wurde vom eigenen, überwiegend in Eigenleistung sanierten Sportplatz an der Markersdorfer Straße verdrängt - zugunsten von Athletic Sonnenberg. Eine Entwicklung, die bei den Germanen für Fassungslosigkeit sorgt.

Der Frust ist greifbar: "Wir haben mit unseren Mitgliedern das Gelände in Schuss gebracht. Das Sportamt hat kaum etwas gemacht", so Mix.

Was kaum Beachtung findet: Germania konnte den Platz nicht nutzen, weil er eine genehmigte Baustelle war - verursacht durch Gebäudeschäden, lange Förderverfahren, aufwendige Sanierung. Über 1300 Arbeitsstunden in fünf Monaten, die Jahre davor nicht mitgerechnet.

Zwar räumt das Sportamt ein, dass Germania über Jahre in Eigenleistung saniert habe, verweist aber auf die Pflichten im Gebrauchsüberlassungsvertrag: "Alle Vereine, die eine Sportstätte betreiben, entscheiden in Eigenverantwortung, wie sie diese Pflichten erledigen - ob mit Fremdfirmen oder ehrenamtlich."

Acht Jahre lang hat Germania den Sportplatz wieder nutzbar gemacht. © Kristin Schmidt

Abriss alter Gebäude, neue Wasserleitungen, Rasenpflege - alles in ehrenamtlicher Hand. Ein Ziel, das laut Jugendleiter Thomas Uhl (41) in feste Pläne gegossen war: "Ich hatte alle Trainingszeiten geplant, für rund 90 Nachwuchsspieler. Zwei Jahre Aufbauarbeit sind infrage gestellt."

Besonders pikant: Der Platz soll nun allein von Athletic Sonnenberg genutzt werden. Der Verein, gegründet ohne eigene Sportstätte, soll per Überlassungsvertrag erhalten, was Germania aufgebaut hat.

Die Ironie: "Uns wurde gesagt, der Platz gehe in städtische Nutzung über. Dann lesen wir in der Zeitung, dass er an Sonnenberg geht", so Mix.

Das Sportamt bestätigt: "Im Rahmen mehrerer Gespräche wurde eine gemeinsame Nutzung geprüft. Letztlich konnten sich beide Vereine nicht über die Ausgestaltung der Mitnutzung einigen."

Germania widerspricht: Man sei kompromissbereit gewesen, habe Trainingszeiten geräumt, die Nutzung durch Sonnenberg ermöglicht - bis plötzlich alle Kerntrainingszeiten wegfielen.

"Am Ende waren nur noch Montag und Mittwoch übrig. Das ist absurd", so Uhl.