Neues Kapitel für Chemnitzer Eisschnellläufer Nico Ihle: Vom Eis jetzt zur Landespolizei

Familienmensch Nico Ihle (37): Mit seiner Frau Anni, den Töchtern Emma (10) und Maxi (6) sowie Sohnemann Levi (3) bei der Roller-Disko im Chemnitzer Kraftverkehr. © privat

Einen gravierenden Unterschied gibt es dennoch: In den vergangenen 20 Jahren begann für den in Karl-Marx-Stadt geborenen Eisschnellläufer im April die Vorbereitung auf die neue Saison. Diese mentale Anspannung ist ein für allemal vorbei.

Mit dem Wettkampf beim Deutschland-Cup auf seiner Heimbahn im Küchwald, wo einst für den damals Neunjährigen alles begann, hat sich Ihle am 18. Februar vom Leistungssport verabschiedet. "Ich war bis zur letzten Sekunde mit Spaß dabei. Jetzt ist Schluss. Auf dem Eis war ich seitdem nicht wieder. Die Kufen sind abgebaut und verstaut", verrät der 37-Jährige.

Er genießt die neue Zeit und das angenehme Gefühl, blüht in seiner Rolle als dreifacher Familienvater auf und erfüllt dienstliche Pflichten als Bundeswehr-Soldat wie am Donnerstag beim Kommandeurswechsel in Dresden. "Ende Juni mache ich 20 Jahre bei der Bundeswehr voll. Das heißt: 20 Jahre Leistungssport auf hohem Niveau. Das war damals mein Schritt in die Professionalität", blickt Ihle dankbar zurück.

Die tägliche Schinderei im Training hat sich gelohnt. Seine sportlichen Erfolge können sich sehen lassen. Dreimal ging er bei Olympischen Spielen an den Start – der Traum jedes Leistungssportlers. In Sotschi verpasste er 2014 den Sprung aufs Podest um zwölf Hundertstel-Sekunden und wurde über 1000 Meter Vierter.