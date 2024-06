Trotz Knorpelschaden in der Schulter: Emma kämpft um das Olympia-Ticket!

TAG24 sprach vor den Meisterschaften am Samstag und Sonntag in Frankfurt/Main mit Emma Malewski (TuS Altendorf).

Von Olaf Morgenstern

Chemnitz - Vor zwei Jahren gewann Emma Malewski (19, TuS Altendorf) in München überraschend EM-Gold am Schwebebalken. Seitdem wurde die gebürtige Hamburgerin, die seit sieben Jahren in Chemnitz lebt, trainiert und zur Schule geht, immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen. TAG24 sprach vor den Meisterschaften am Samstag und Sonntag in Frankfurt/Main mit der 19-Jährigen.

Emma Malewski (19, 2.v.l.) war im April bereits in der Olympiastadt. Die Chemnitzerin gehörte zu jenen Athletinnen und Athleten, die die Team-Deutschland-Kollektion für Paris präsentierten. © Team Deutschland/adidas/Galys TAG24: Wie lief die Vorbereitung auf die Finals 2024?

Malewski: "Leider nicht so gut. Ich habe einen Knorpelschaden in der rechten Schulter. Die Ärzte haben mir geraten, etwas kürzerzutreten und die Schulter nicht so sehr zu belasten." TAG24: Du wirst am Wochenende trotzdem starten? Chemnitz Regionalsport Prominenter Besuch bei sächsischer Sportlergala, doch die Titelträger fehlen! Malewski: "Ja, weil ich die Finals unbedingt miterleben will. Die Atmosphäre ist einfach einmalig. Ich werde allerdings nur am Schwebebalken an den Start gehen. Da wird meine Schulter nicht so sehr belastet wie an den anderen Geräten."

Emma Malewski: "Klappt es mit Paris nicht, konzentriere ich mich auf das nächste Highlight"