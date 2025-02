04.02.2025 10:24 2.326 B95 in Chemnitz gesperrt: Audi und Mercedes krachen zusammen

Auf der B95 in Chemnitz in Höhe der Berbisdorfer Straße gab es am Dienstagmorgen einen Unfall im Kreuzungsbereich.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Nach einem Unfall musste am Dienstagmorgen die B95 in Chemnitz voll gesperrt werden. Auf der B95 krachten ein Audi und ein Mercedes zusammen. © Harry Härtel Der Zusammenstoß passierte gegen 8.30 Uhr auf der B95 in Höhe der Berbisdorfer Straße. Ein Audi und ein Mercedes kollidierten im Kreuzungsbereich. Die Unfallursache ist bisher unklar. Feuerwehr, Notarzt und Polizei waren im Einsatz. Über Verletzte ist bisher nichts bekannt. Die B95/Annaberger Straße musste nach dem Crash in Richtung Grenzübergang Oberwiesenthal gesperrt werden. Die Ermittlungen zum Unfallhergang laufen.

