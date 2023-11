Chemnitz: Frau stirbt nach Sturz in Straßenbahn

Chemnitz - In Chemnitz ist eine Seniorin (88) nach einem Unfall in einer Straßenbahn verstorben.

Ende Oktober ist eine Frau (88) in einer Chemnitzer Straßenbahn gestürzt. Nun wurde bekannt, dass sie verstorben ist. (Archivbild) © Harry Härtel/Haertelpress

Wie die Polizei mitteilte, war die 88-Jährige am 27. Oktober gegen 7.40 Uhr an der Haltestelle "Irkutsker Straße" in die stadtauswärtsfahrende Tram eingestiegen.

"Noch während die Frau ihren Fahrschein entwertete, fuhr die Bahn wieder an und die 88-Jährige stürzte", so eine Sprecherin der Polizeidirektion Chemnitz.

Die Seniorin verletzte sich bei dem Sturz schwer und musste stationär im Krankenhaus aufgenommen werden.