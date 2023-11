Chemnitz: Jugendliche (17) überquert Fahrbahn und wird von Bus erfasst

Chemnitz - Eine Fußgängerin wurde am Freitagnachmittag in Chemnitz bei einem Unfall schwer verletzt.

Auch an dem Linienbus entstand bei dem Unfall ein enormer Schaden. © Harry Härtel/Haertelpress

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war eine 17-jährige Fußgängerin in der Bahnhofstraße auf dem rechten Gehweg in Richtung Zwickauer Straße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 66 wollte sie bei grün eine Ampel überqueren.

Dabei übersah sie offensichtlich den in gleicher Richtung auf der separaten Busspur fahrenden Bus der CVAG und sie wurde von dem Linienbus erfasst. "Die Lichtzeichenanlage hat keinen regelnden Einfluss auf den Verkehr der Busspur", heißt es weiter von Seitens der Polizei.

Die Fußgängerin wurde dabei schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Aufgrund der eingeleiteten Gefahrebremsung durch den 53-jährigen Busfahrer fiel eine 73-jährige Insassin gegen eine Haltestange und verletzte sich leicht. Sie wurde ambulant vor Ort versorgt.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro.