Chemnitz: Lkw-Unfall legt Annaberger Straße lahm

Der Lkw rutschte ins Gleisbett. Ein Abschleppdienst musste anrücken. © Chempic

Laut ersten Informationen wollte der Laster-Fahrer gegen 17.30 Uhr auf Höhe des Chemnitz Centers auf die Annaberger Straße fahren. Dabei kam er von der Fahrbahn ab und landete im Gleisbett der Straßenbahn.



Die Annaberger Straße musste anschließend in Richtung Innenstadt gesperrt werden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.