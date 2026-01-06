2.661
Chemnitz: Lkw-Unfall legt Annaberger Straße lahm
Chemnitz - Ein Lkw-Unfall legte am Dienstagabend die Annaberger Straße in Chemnitz lahm!
Laut ersten Informationen wollte der Laster-Fahrer gegen 17.30 Uhr auf Höhe des Chemnitz Centers auf die Annaberger Straße fahren. Dabei kam er von der Fahrbahn ab und landete im Gleisbett der Straßenbahn.
Die Annaberger Straße musste anschließend in Richtung Innenstadt gesperrt werden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.
Über Verletzte war zunächst nichts bekannt. Schlussendlich wurde das tonnenschwere Fahrzeug durch ein Abschleppauto aus dem Gleisbett gezogen.
