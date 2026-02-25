2.714
Unfall in Chemnitz: Radfahrer von Lkw erfasst
Chemnitz - Schwerer Fahrradunfall am Mittwochabend in Chemnitz!
Laut Polizeiangaben kam es gegen 18 Uhr auf der Dresdner Straße, Ecke Fürstenstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Lkw und einem Fahrradfahrer. Dieser wurde dabei verletzt.
Wie schwer der Radfahrer verletzt wurde, konnte die Polizei am Mittwochabend noch nicht sagen.
Aufgrund des Unfalls musste die Dresdner Straße am Mittwochabend teilweise gesperrt werden. Zur genauen Unfallursache ermittelt nun die Polizei.
Titelfoto: Chempic