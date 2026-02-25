Unfall in Chemnitz: Radfahrer von Lkw erfasst

Chemnitz - Schwerer Fahrradunfall am Mittwochabend in Chemnitz !

Der Radfahrer stürzte und wurde verletzt. © Chempic

Laut Polizeiangaben kam es gegen 18 Uhr auf der Dresdner Straße, Ecke Fürstenstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Lkw und einem Fahrradfahrer. Dieser wurde dabei verletzt.

Wie schwer der Radfahrer verletzt wurde, konnte die Polizei am Mittwochabend noch nicht sagen.

