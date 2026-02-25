 2.714

Unfall in Chemnitz: Radfahrer von Lkw erfasst

Ein Radfahrer wurde am Mittwochabend in Chemnitz von einem Lkw erfasst und verletzt.

Von Julian Winkler

Chemnitz - Schwerer Fahrradunfall am Mittwochabend in Chemnitz!

Der Radfahrer stürzte und wurde verletzt.  © Chempic

Laut Polizeiangaben kam es gegen 18 Uhr auf der Dresdner Straße, Ecke Fürstenstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Lkw und einem Fahrradfahrer. Dieser wurde dabei verletzt.

Wie schwer der Radfahrer verletzt wurde, konnte die Polizei am Mittwochabend noch nicht sagen.

Aufgrund des Unfalls musste die Dresdner Straße am Mittwochabend teilweise gesperrt werden. Zur genauen Unfallursache ermittelt nun die Polizei.

Titelfoto: Chempic

