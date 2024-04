Chemnitz: Mehrere Verletzte bei Unfall auf B95

Chemnitz - Schwerer Unfall auf der B95 in Chemnitz !

Auf der B95 am Abzweig Berbisdorfer Straße sind am Freitag ein Peugeot und ein VW zusammengestoßen. © haertelpress / Harry Härtel

Der Unfall passierte am späten Freitagnachmittag am Abzweig Berbisdorfer Straße in Richtung Einsiedel.

Aus bislang unbekannter Ursache kollidierten ein Peugeot und ein VW-Kleintransporter. Der Peugeot war dabei auf der Bundesstraße stadtauswärts unterwegs.

Bei dem Crash wurden zwei Personen verletzt.

Die Polizei hat den Verkehr an der Unfallstelle halbseitig vorbeigeleitet.

Zum entstandenen Schaden liegen noch keine Angaben vor.