03.12.2024 12:26 1.733 Chemnitz: Vollsperrung nach Crash auf dem Sonnenberg

Gegen 11 Uhr kam es am Dienstag in Chemnitz an der Palmstraße/Reinhardtstraße zu einem Kreuzungscrash.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Nach einem Unfall musste am Dienstagmittag in Chemnitz die Palmstraße voll gesperrt werden. Die Palmstraße musste nach dem Unfall voll gesperrt werden. © Harry Härtel Gegen 11 Uhr kam es an der Palmstraße/Reinhardtstraße zu einem Kreuzungscrash. Ein Opel und ein Peugeot krachten hier aus noch ungeklärter Ursache zusammen. Bei den Bussen 51, 82A und 82B der CVAG kam es auf der Strecke zu Verspätungen. Über Verletzte ist noch nichts bekannt, die Unfallaufnahme läuft noch. Die Palmstraße musste in Höhe Reinhardtstraße in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden.

Titelfoto: Harry Härtel