Kreuzungscrash auf Chemnitzer Südring

Der Südring in Chemnitz musste am späten Donnerstagabend nach einem Unfall gesperrt werden.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Der Südring in Chemnitz musste am späten Donnerstagabend nach einem Unfall gesperrt werden.

Ein VW und ein Seat krachten auf dem Südring zusammen.
Ein VW und ein Seat krachten auf dem Südring zusammen.  © Chempic

Gegen 20.50 Uhr wurden Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst auf die Kreuzung Südring/Wladimir-Sagorski-Straße gerufen.

Dort waren aus noch unklarer Ursache ein VW und ein Seat zusammengekracht.

Ein Seat-Fahrer (75) war laut Polizei auf der Helbersdorfer Straße unterwegs und fuhr über den Südring auf die Wladimir-Sagorski-Straße. Dabei kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden VW (Fahrer: 35), der auf dem Südring in Richtung Neefestraße unterwegs war.

Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro.

Der 75-Jährige und eine Mitfahrerin im VW (28) wurden schwer verletzt.

Der Südring musste am Abend in Fahrtrichtung Wolgograder Allee für circa drei Stunden voll gesperrt werden.

Erstmeldung: 17. Oktober, 8.37 Uhr, zuletzt aktualisiert: 9.35 Uhr

Titelfoto: Chempic

