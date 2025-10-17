Kreuzungscrash auf Chemnitzer Südring
Chemnitz - Der Südring in Chemnitz musste am späten Donnerstagabend nach einem Unfall gesperrt werden.
Gegen 20.50 Uhr wurden Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst auf die Kreuzung Südring/Wladimir-Sagorski-Straße gerufen.
Dort waren aus noch unklarer Ursache ein VW und ein Seat zusammengekracht.
Ein Seat-Fahrer (75) war laut Polizei auf der Helbersdorfer Straße unterwegs und fuhr über den Südring auf die Wladimir-Sagorski-Straße. Dabei kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden VW (Fahrer: 35), der auf dem Südring in Richtung Neefestraße unterwegs war.
Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro.
Der 75-Jährige und eine Mitfahrerin im VW (28) wurden schwer verletzt.
Der Südring musste am Abend in Fahrtrichtung Wolgograder Allee für circa drei Stunden voll gesperrt werden.
Erstmeldung: 17. Oktober, 8.37 Uhr, zuletzt aktualisiert: 9.35 Uhr
Titelfoto: Chempic