Kreuzungscrash auf Chemnitzer Südring

Chemnitz - Der Südring in Chemnitz musste am späten Donnerstagabend nach einem Unfall gesperrt werden.

Ein VW und ein Seat krachten auf dem Südring zusammen. © Chempic

Gegen 20.50 Uhr wurden Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst auf die Kreuzung Südring/Wladimir-Sagorski-Straße gerufen.

Dort waren aus noch unklarer Ursache ein VW und ein Seat zusammengekracht.

Ein Seat-Fahrer (75) war laut Polizei auf der Helbersdorfer Straße unterwegs und fuhr über den Südring auf die Wladimir-Sagorski-Straße. Dabei kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden VW (Fahrer: 35), der auf dem Südring in Richtung Neefestraße unterwegs war.

Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro.

Der 75-Jährige und eine Mitfahrerin im VW (28) wurden schwer verletzt.