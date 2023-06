Nach Bus-Notbremsung in Chemnitz: Frau stirbt im Krankenhaus

Chemnitz - Bei einer Bus-Notbremsung in Chemnitz vor einer Woche sind drei Fahrgäste verletzt worden. Eine der Verletzten ist nun im Krankenhaus gestorben.

Bei der Notbremsung eines Busses im Yorckgebiet am vergangenen Mittwoch wurden drei Frauen verletzt. © Chempic

Am vergangenen Mittwoch war ein Skoda-Fahrer (60) laut Polizei auf der Yorckstraße in Richtung Augustusburger Straße unterwegs gewesen. Er fuhr nach Polizeiangaben offenbar bei Rot über die Ampel an der Kreuzung Fürstenstraße.

Ein Bus musste bremsen, um nicht mit dem Skoda zusammenzukrachen.

Dadurch wurden drei Fahrgäste des Busses verletzt, eine 75-jährige Frau leicht und zwei weitere Frauen (83, 85) schwer.