Beim Ausparken übersehen? Radfahrer in der Chemnitzer City angefahren und schwer verletzt

Chemnitz - In Chemnitz wurde ein Radfahrer (53) bei einem Unfall so schwer verletzt, dass er ins Krankenhaus musste.

Wie die Polizei mitteilte, wollte ein Citroën-Fahrer (64) am Dienstagnachmittag gegen 16.30 Uhr in der Straße der Nationen im Chemnitzer Zentrum rückwärts aus einer Parklücke fahren. Dabei übersah der 64-Jährige offenbar den herannahenden Radfahrer, der in Richtung Carolastraße unterwegs war.

Es ist nicht der erste schwere Fahrradunfall in den vergangenen Tage in Chemnitz. Erst am Sonntag wurde ein 38 Jahre alter Radfahrer in Altendorf von einem Anhänger erfasst. Der 38-Jährige war am frühen Nachmittag auf der Waldenburger Straße stadteinwärts unterwegs, als es an einer Verkehrsinsel auf Höhe der Kochstraße zu dem Unglück kam.

Der Fahrer (53) eines Mercedes-Pickup überholte den Radfahrer. Beim Wiedereinscheren schnitt der Anhänger das Rad und der 38-Jährige stürzte. Er wurde leicht verletzt. Der Mercedes-Fahrer fuhr zunächst weiter, konnte aber schließlich von der Polizei ermittelt werden.

Anfang März kollidierten eine 58 Jahre alte Radfahrerin und ein Hyundai in Kappel. Der Hyundai-Fahrer am frühen Morgen des 6. März von der Carl-Hertel-Straße auf die Zwickauer Straße. Dabei kam es zu dem Zusammenstoß mit der Radfahrerin, die auf der Zwickauer Straße stadteinwärts fuhr. Sie stürzte und wurde leicht verletzt.

An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 1000 Euro.

Auch in Zwickau kam es am Wochenende zu einem schweren Unfall mit einem Radfahrer (50). Der 50-Jährige war am Sonntag im Ortsteil Crossen auf dem Fußweg der Straße der Einheit unterwegs, als es zum Zusammenstoß mit einem BMW (Fahrerin: 43) kam, der gerade auf einem Grundstück fuhr.

Der Radfahrer wurde laut Polizei schwer verletzt und kam ins Krankenhaus. Es entstand ein Schaden von etwa 1200 Euro.