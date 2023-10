03.10.2023 19:33 604 Straße gesperrt: Verletzte bei Crash in Chemnitz

In Chemnitz ist am Dienstagnachmittag ein Unfall passiert, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Ein VW-Fahrer war plötzlich in den Gegenverkehr gekommen.

Von Victoria Winkel

Chemnitz - Bei einem schweren Unfall wurden am späten Dienstagnachmittag in Chemnitz zwei Personen verletzt. Am Dienstag sind auf der Bernsdorfer Straße in Chemnitz ein VW und ein Skoda zusammengestoßen. © Chempic Der Crash passierte gegen 17.30 Uhr auf der Bernsdorfer Straße. Der Fahrer eines VW war stadtauswärts unterwegs, als er in einer Kurve aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam. Der VW kam in den Gegenverkehr und prallte dort frontal mit einem Skoda zusammen. Der Zusammenprall war so heftig, dass sich der VW drehte und schließlich entgegen der Fahrtrichtung stehen blieb. Der Skoda blieb auf dem Fußweg und einer kleinen Böschung zum Stehen. Nach ersten Informationen wurden beide Fahrer schwer verletzt. Sie kamen ins Krankenhaus. Chemnitz Unfall Heftiger Crash in Chemnitz: Drei Verletzte, darunter ein Kind An den Autos entstand Totalschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Schadenshöhe und zur Unfallursache aufgenommen. Die Bernsdorfer Straße musste zeitweise gesperrt werden.

Titelfoto: Chempic