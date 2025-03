13.03.2025 14:00 Weil Kabel geklaut wurden: Stromschlag für Mitarbeiter bei Wartungsarbeiten

Ein Mann (54) bekam am Mittwoch bei Wartungsarbeiten an einer Straßenbahnanlage in Chemnitz einen Stromschlag.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - In Chemnitz kam es am Mittwoch bei Wartungsarbeiten an einer Straßenbahnanlage zu einem Arbeitsunfall. Ein Mann (54) bekam bei Wartungsarbeiten einen Stromschlag. (Symbolfoto) © Lino Mirgeler/dpa Gegen 10.30 Uhr wurde die Polizei in die Annaberger Straße gerufen. Dort hatte ein Mitarbeiter (54) einen Stromschlag bekommen. Der 54-Jährige wurde dabei leicht verletzt. "Vor Ort wurde festgestellt, dass der Grund dafür zwei, durch unbekannte Täter entwendete Kabelstücke eines Erdungskabels waren", teilte die Polizei am Donnerstag mit. Gegen die unbekannten Täter wird nun wegen Diebstahls und gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt. Zum entstandenen Sachschaden liegen aktuell noch keine Angaben vor.

