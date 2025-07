Tödlicher Unfall in Sachsen: Frau stirbt, Mann und Baby im Krankenhaus

Flöha - Tragischer Unfall am Montag auf der B173: Dort krachten ein Lkw und ein Honda ineinander. Dabei verlor eine Person ihr Leben.

Der Lkw krachte mit einem Honda zusammen. © Harry Härtel

Der Unfall geschah gegen 16.30 Uhr in Fahrtrichtung Chemnitz zwischen Flöha und dem Abzweig nach Niederwiesa.

Ein 81-jähriger Honda-Fahrer befuhr die B173 von Flöha aus in Richtung Niederwiesa. Plötzlich kam er in Höhe der Frankenberger Straße in einer Kurve nach rechts von der Straße auf eine Wiese ab. Anschließend fuhr er zurück auf die Straße und stieß frontal mit einem Laster im Gegenverkehr zusammen.

Wie die Polizeidirektion Chemnitz bestätigte, wurde die 63-jährige Beifahrerin dabei tödlich verletzt. Sie starb noch an der Unfallstelle. Der 81-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Zudem befand sich im Honda ein acht Monate alter Junge, der äußerlich unverletzt schien. Zur Überprüfung wurde er dennoch ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.

Der 46-jährige Lkw-Fahrer erlitt einen Schock.