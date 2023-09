19.09.2023 17:12 2.425 Unfall in Chemnitz: BMW prallt gegen Hauswand

Am Dienstagnachmittag ist ein BMW-Fahrer in Chemnitz in die Ecke eines Hauses gefahren. Er wurde verletzt und kam ins Krankenhaus.

Von Victoria Winkel

Chemnitz - In Chemnitz ist am Dienstagnachmittag ein BMW gegen eine Hauswand geprallt. Der Fahrer wurde verletzt. Der BMW ist am Dienstag in Chemnitz gegen eine Hauswand geprallt. © Harry Härtel/Haertelpress Der Unfall passiert gegen 15 Uhr auf der Bornaer Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache war der BMW-Fahrer von der Fahrbahn abgekommen und in die Hausecke gefahren. Der Fahrer kam verletzt ins Krankenhaus. An dem BMW entstand Totalschaden. Wie hoch der entstandene Gesamtschaden ist, ist noch nicht bekannt. Die Bornaer Straße musste kurzzeitig gesperrt werden. Chemnitz Unfall Auffahr-Crash in Chemnitz: BMW knallt gegen Skoda Nach Informationen vom Unfallort wurde noch ein zweites Fahrzeug beschädigt. Auch die Hauswand wurde bei dem Unfall beschädigt. © Harry Härtel/Haertelpress Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Unfall aufgenommen.

Titelfoto: Harry Härtel/Haertelpress