Unfall in Chemnitz: Person von Straßenbahn erfasst

Chemnitz - Straßenbahn-Unfall in Chemnitz am Montagmorgen: Eine Person wurde in der Innenstadt von einer Straßenbahn der CVAG erfasst.

Am Falkeplatz wurde eine Person von einer Straßenbahn der CVAG erfasst. © Chempic

Der Unfall geschah gegen 9.30 Uhr am Falkeplatz. Aus bislang unbekannter Ursache erfasste eine Tram eine Person. Diese wurde laut Polizeiangaben verletzt.

Weitere Informationen zum Unfall gibt es bisher nicht.