Unfall in Chemnitz: Person von Straßenbahn erfasst
Chemnitz - Straßenbahn-Unfall in Chemnitz am Montagmorgen: Eine Person wurde in der Innenstadt von einer Straßenbahn der CVAG erfasst.
Der Unfall geschah gegen 9.30 Uhr am Falkeplatz. Aus bislang unbekannter Ursache erfasste eine Tram eine Person. Diese wurde laut Polizeiangaben verletzt.
Weitere Informationen zum Unfall gibt es bisher nicht.
Durch den Zwischenfall kam es zu kurzzeitigen Einschränkungen im Straßenbahnverkehr. Wie schwer die Person verletzt wurde, steht noch nicht fest.
Titelfoto: Chempic